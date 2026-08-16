Copa Chile: Los duelos de Colo Colo-Unión Española y O'Higgins-Recoleta

Este miércoles se define el Grupo E de la fase grupal de la Copa Chile, certamen que definirá así al último clasificado a los octavos de final del tradicional torneo.

Un ya clasificado Colo Colo, con Vozinha como protagonista, recibe a Unión Española.

Deportes Recoleta (5 puntos), en tanto, recibe a O'Higgins (8) en una verdadera final.

Sigue ambos resultados:

- Colo Colo 0-0 Unión Española. Primer tiempo. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes

- Deportes Recoleta 0-0 O'Higgns. Primer tiempo. Estadio "Leonel Sánchez".