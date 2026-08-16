El plan “Se busca dueño” contempla la venta de propiedades fiscales subutilizadas o abandonadas, con las que el Gobierno espera recaudar más de US$73 millones. ...

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Desde casas en La Reina a una propiedad en La Parva: revisa el listado completo de los 37 inmuebles fiscales que el Gobierno puso a la venta

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El plan “Se busca dueño” contempla la venta de propiedades fiscales subutilizadas o abandonadas, con las que el Gobierno espera recaudar más de US$73 millones. Este martes se publicaron las primeras 37 licitaciones, entre las que hay casas, departamentos y terrenos en distintas regiones del país.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.