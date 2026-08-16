Director de HRW: Sanciones de Trump contra la Corte Penal Internacional «son inconstitucionales y deben ser anuladas»

El Ciudadano

El director ejecutivo de la organización internacional Human Rights Watch, Philippe Bolopion, advirtió que las sanciones aplicadas por el gobierno de EEUU a la Corte Penal Internacional (CPI) son «inconstitucionales y deben ser anuladas», denunciando además que dichas medidas suponen una amenaza existencial para la CPI.

Bolopion enfatizó que las sanciones «están limitando nuestra capacidad ...

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