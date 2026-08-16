1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
La influencer Disley Ramos se refirió al escándalo amoroso reciéntemente protagonizado por Luis Jiménez y recordó su romance junto al exfutbolista.
Durante su visita al programa "Plan Perfecto", Ramos fue consultada sobre si recomendaría al "Mago" como pareja a raíz del quiebre de este con Gala Caldirola.
"No", señaló tajantemente Disley Ramos, agregando que "uno tiene que tener una pareja que esté con cabos sueltos y libre en todo aspecto".
"Yo no volvería a repetir una experiencia así", remató Ramos.
Al cierre la influencer señaló que "no soy de ningún team más que del mío, soy team Disley".
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.