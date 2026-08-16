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Disley Ramos recordó su romance con Luis Jimenez tras escándalo amoroso: "No lo repetiría"

La influencer Disley Ramos se refirió al escándalo amoroso reciéntemente protagonizado por Luis Jiménez y recordó su romance junto al exfutbolista. Durante su ...

📅 28 ago a las 13:53 hrs ⏱️ 2 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Disley Ramos recordó su romance con Luis Jimenez tras escándalo amoroso: "No lo repetiría"
📌 QUÉ PASÓ

Disley Ramos recordó su romance con Luis Jimenez tras escándalo amoroso: "No lo repetiría"

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:53 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La influencer Disley Ramos se refirió al escándalo amoroso reciéntemente protagonizado por Luis Jiménez y recordó su romance junto al exfutbolista.

Durante su visita al programa "Plan Perfecto", Ramos fue consultada sobre si recomendaría al "Mago" como pareja a raíz del quiebre de este con Gala Caldirola.

"No", señaló tajantemente Disley Ramos, agregando que "uno tiene que tener una pareja que esté con cabos sueltos y libre en todo aspecto".
"Yo no volvería a repetir una experiencia así", remató Ramos.

Al cierre la influencer señaló que "no soy de ningún team más que del mío, soy team Disley".

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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