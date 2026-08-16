El colapso ya llegó: Mientras gobiernos hablan de «seguridad» y de IA, el planeta se vuelve inhabitable

El Ciudadano

Por Leopoldo Lavín Mujica El Mediterráneo arde, los ríos europeos alcanzan niveles extraordinariamente bajos y las olas de calor cobran vidas que rara vez aparecen en los titulares como víctimas del cambio climático.

Solo en Europa, las cuatro olas consecutivas de calor de este verano habrían provocado al menos 35.000 muertes adicionales, según estimaciones preliminares. ...

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