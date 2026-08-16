El Estado mínimo y el poder máximo

El Ciudadano

Por Sebastián Casanova Díaz El Presidente José Antonio Kast encontró una prueba inesperadamente sencilla de su liberalismo. “Si fuera iliberal, no estaría aquí”, respondió en Radio Infinita.

Conceder entrevistas demuestra disposición ante la prensa; no explica por qué un Presidente necesita hasta 240 días de facultades extraordinarias sin aprobación parlamentaria. El liberalismo político se mide ...

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