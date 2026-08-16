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El Kremlin asevera que Putin se reunirá con Trump y Zelenski sólo para firmar un acuerdo final

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y Ucrania, Volodímir Zelenski, solo se reunirán para firmar un acuerdo que ponga fin al ...

📅 30 ago a las 18:39 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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El Kremlin asevera que Putin se reunirá con Trump y Zelenski sólo para firmar un acuerdo final
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El Kremlin asevera que Putin se reunirá con Trump y Zelenski sólo para firmar un acuerdo final

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Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 18:39 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
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Fuente Primaria Cooperativa
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1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y Ucrania, Volodímir Zelenski, solo se reunirán para firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto ruso-ucraniano, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Hace tiempo que proponen celebrar una cumbre Putin-Trump-Zelenski. Y ustedes conocen bien la posición de nuestro jefe de Estado, esta reunión solo es posible para firmar los acuerdos.

Y los acuerdos no serán un trato primitivo", aseveró a la prensa, citado por la agencia rusa Interfax.

Según el representante de la Presidencia rusa, estos acuerdos "son el resultado de un proceso de arreglo muy complejo, que puede contener una gran cantidad de detalles".

Señaló que, "naturalmente, es totalmente inútil que los presidentes se reúnan para debatir todo esto".

"Ellos pueden reunirse solo para firmar los acuerdos. Pero la parte ucraniana es la que no quiere dedicarse a buscar una solución real al conflicto", recalcó.

Peskov aseveró que Rusia "se mantiene abierta a las negociaciones" de paz en Ucrania, pero advirtió que, "lamentablemente, de momento no vemos premisas" para una reanudación de las negociaciones.

"Simplemente, no existen por ahora", dijo.

Proceso de negociación "totalmente estancado", dice Moscú

El pasado viernes Peskov admitió que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, cuya última ronda con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero, se encuentra "totalmente estancado".

"El asunto de las negociaciones de paz se encuentra ahora totalmente estancado. No hay nuevas ideas", comentó.

Moscú ha repetido en los últimos meses que está a la espera de nuevas propuestas por parte del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, después de que ambas partes reconocieran que lo consensuado hace un año en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage ha perdido vigencia.

Con todo, Peskov insistió hoy en que "la parte ucraniana conoce perfectamente nuestras demandas", en alusión a la exigencia rusa de que Kiev retire sus tropas de todo el Donbás.

"Ellos no quieren discutir esto por la vía pacífica, por eso nosotros mantenemos una dinámica positiva en el frente y la operación (militar especial) continúa", subrayó.

Horas antes, el portavoz del Kremlin apoyó la escalada rusa de ataques masivos contra Kiev, que ha cobrado decenas de víctimas civiles en las últimas tres jornadas, al señalar que se trata de una respuesta a los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa.

[Lea también] UE califica como "terrorismo" el ataque ruso a un centro comercial en Ucrania

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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