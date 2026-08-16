El gasto total en el mercado farmacéutico pasó de $2,8 billones en 2018 a $3,6 billones en 2025, donde la semaglutida se convirtió en la molécula que concentra ...

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El ranking de los medicamentos más usados en Chile: molécula de Ozempic fue en la que más gastaron los chilenos durante 2025

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El gasto total en el mercado farmacéutico pasó de $2,8 billones en 2018 a $3,6 billones en 2025, donde la semaglutida se convirtió en la molécula que concentra el mayor desembolso. En paralelo, los medicamentos de mayor consumo en la población son aquellos ligados a problemas de hipertensión.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.