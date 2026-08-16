Exfiscal Gajardo por reforma de seguridad de Kast: «Pone en cuestión las credenciales democráticas del Presidente que cree que una medida de este tipo es una buena idea»

El Ciudadano

El exfiscal Carlos Gajardo aseguró que la reforma constitucional en materia de seguridad presentada por el Gobierno de José A. Kast, «pone en cuestión las credenciales democráticas del Presidente», agregando que, a su juicio, es muy probable que la iniciativa no sea aprobada en el Congreso dado el alto quórum que requiere.

Para el expersecutor, ...

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