Five Points Publishing celebra tres años impulsando nuevas voces literarias desde Nueva York

El Ciudadano

Five Points Publishing celebra su tercer aniversario consolidándose como una importante casa editorial independiente que, desde Manhattan, trabaja para proyectar nuevas voces literarias y fortalecer la presencia de la literatura en español en Estados Unidos.

Fundada en agosto de 2023 por el escritor chileno Esteban Escalona, Five Points Publishing ha publicado 17 libros de 15 ...

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