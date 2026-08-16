Siguiendo la nueva tendencia de la industria, la empresa lanza esta semana la gama Stella Artois Pure Gold, sin gluten, con un 17% menos de calorías y menos gra...

Espacio Publicitario Oficial

Gerente de AB InBev: “Se podría decir que la cerveza es la categoría más resiliente dentro de la industria de destilados”

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Siguiendo la nueva tendencia de la industria, la empresa lanza esta semana la gama Stella Artois Pure Gold, sin gluten, con un 17% menos de calorías y menos grados alcohólicos (con 4,3°), producida 100% en Chile.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.