Justicia admite querella por denuncia contra funcionaria de Gendarmería acusada de desnudar a escolar en el Centro de Justicia de Santiago

El Ciudadano

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite y notificó al Ministerio Público para que se proceda a investigar los delitos de abuso y apremios ilegítimos que habrían sido cometidos contra una adolescente en el Centro de Justicia de la capital, por parte de una funcionaria de Gendarmería de Chile.

El caso está siendo ...

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