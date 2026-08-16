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La chilena Sara Montecinos revalidó su título mundial Master de 200 metros planos

La velocista nacional Sara Montecinos volvió a destacar en el atletismo Master a nivel internacional, esta vez con su el triunfo en el Mundial de Daegu, Corea d...

📅 29 ago a las 13:52 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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La chilena Sara Montecinos revalidó su título mundial Master de 200 metros planos
📌 QUÉ PASÓ

La chilena Sara Montecinos revalidó su título mundial Master de 200 metros planos

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:52 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La velocista nacional Sara Montecinos volvió a destacar en el atletismo Master a nivel internacional, esta vez con su el triunfo en el Mundial de Daegu, Corea del Sur para su segundo título consecutivo en 200 metros planos categoría W70.

Montecinos, de 72 años, firmó un cronómetro de 30 segundos y 33 centésimas para revalidar el oro que logró en la misma prueba en Gotemburg 2024: En aquella oportunidad su marca fue de 30.79.

La anestesista, que trabaja en la clínica MEDS, superó este sábado a la canadiense Wendy Alexis (31.51s) y a la tailandesa Somsanga Boonnok, que cerró el podio (34.42).

Ahora a Montecinos le queda el desafío de defender la corona en los 400 metros. Su ronda semifinal, en la que también estará la nacional Ariella Bergamin, se desarrollará a las 20:40 horas de este lunes 31 de agosto para Chile (09:40 del martes 1 de septiembre en horario local).

En caso de avanzar, la final de los 400 metros M70 tendrá lugar a las 22:10 horas del martes 1 de septiembre en nuestro país (11:10 del miércoles 2 en Corea del Sur).

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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