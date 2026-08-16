La exembajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en una demanda de tutela laboral a la cual tuvo acceso The Clinic, denuncia entre otras cosas que fue víctima...

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La millonaria demanda de la exembajadora Pakarati contra Cancillería: acusa discriminación, pide volver a su cargo y disculpas públicas

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La exembajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en una demanda de tutela laboral a la cual tuvo acceso The Clinic, denuncia entre otras cosas que fue víctima de acoso laboral y un trato arbitrario por parte de la actual administración, quienes ordenaron su salida pese a no contar con sumarios ni sanciones previas. "He sido discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser una profesional que llegó por mérito propio, no por apellidos ni por cuotas políticas. No deberían ser motivos de persecución", dice la diplomática chilena.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.