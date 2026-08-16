La primera gran crisis de los influencers en Chile: funas, marcas que rompen contratos millonarios y locales que comienzan a decirles que no

El rechazo hacia los influencers comienza a instalarse también en Chile. Mientras un 58% de las personas sigue al menos a uno en redes sociales, un 89% dijo sentir molestia o incomodidad por una de las últimas polémicas que los involucraron.

Dueños de restaurantes y marcas relatan solicitudes de cobros de hasta $1 millón por una publicación, canjes difíciles de rechazar y episodios que terminaron en verdaderas funas digitales.

El fenómeno, que ya ha llevado a locales en Europa y Estados Unidos a restringir su entrada, abre una paradoja en Chile: nunca habían tenido tanta influencia y, al mismo tiempo, habían generado tanto rechazo.