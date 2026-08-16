La primera gran crisis de los influencers en Chile: funas, marcas que rompen contratos millonarios y locales que comienzan a decirles que no

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
El rechazo hacia los influencers comienza a instalarse también en Chile. Mientras un 58% de las personas sigue al menos a uno en redes sociales, un 89% dijo sentir molestia o incomodidad por una de las últimas polémicas que los involucraron.
Dueños de restaurantes y marcas relatan solicitudes de cobros de hasta $1 millón por una publicación, canjes difíciles de rechazar y episodios que terminaron en verdaderas funas digitales.
El fenómeno, que ya ha llevado a locales en Europa y Estados Unidos a restringir su entrada, abre una paradoja en Chile: nunca habían tenido tanta influencia y, al mismo tiempo, habían generado tanto rechazo.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.