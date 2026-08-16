Las resistencias que persisten en la UDI al estilo de Longueira y el espaldarazo de Alessandri a la fórmula para la nueva directiva

Las formas del expresidente de la tienda gremialista, quien ha sido crítico al gobierno del José Antonio Kast y ha deslizado "vetos" a figuras internas del partido, genera aprensiones en dirigentes, quienes se dieron el mes de septiembre como plazo para presentar una alternativa a la lista que lidera Jorge Alessandri.

También hay reproche con que la UDI viva nuevamente comicios dirimidos por consenso y no por disputas entre listas, en vista de que la última vez que hubo competencia en el partido fue en 2020.

Alessandri, no obstante, apareció en el programa de YouTube del exsenador, donde delinearon el futuro del partido y reafirmaron su alianza.