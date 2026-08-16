El Ciudadano

«Zonas de Resguardo»: Microserie muestra por primera vez en video ECMPO gestionados por comunidades costeras El Observatorio Ciudadano y Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios en Acción, lanzan «Zonas de Resguardo» , una microserie documental que por primera vez muestra en video los ECMPO aprobados y en funcionamiento en la Región de Los Lagos.

A través de cuatro capítulos de ...

La entrada Mucho hablan de la Ley Lafkenche, pero ¿cómo funcionan realmente los ECMPO? Microserie los muestra en video por primera vez se publicó primero en El Ciudadano.