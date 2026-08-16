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Netflix anunció íntimo documental sobre Matthew Perry

Netflix anunció este martes la realización de un íntimo documental sobre la vida de Matthew Perry, la querida estrella de "Friends" fallecida en octubre de 2023...

📅 1 sept a las 14:47 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Netflix anunció íntimo documental sobre Matthew Perry
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Netflix anunció íntimo documental sobre Matthew Perry

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Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:47 hrs.

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Categoría Nacional
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Fuente Primaria Cooperativa
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1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Netflix anunció este martes la realización de un íntimo documental sobre la vida de Matthew Perry, la querida estrella de "Friends" fallecida en octubre de 2023 por los "efectos agudos de la ketamina".

La producción, que se titulará "The One About Matthew Perry", se estrenará el próximo 27 de octubre en el gigante del streaming y promete profundizar en la figura del actor, desde sus inicios hasta su salto al estrellato, gracias a entrevistas con familiares, amigos y cercanos.

A lo largo de tres episodios dirigidos por la ganadora del Emmy Mary Robertson ("Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV"), contará con testimonios inéditos de Mia Perry Bowick, hermana del intérprete de "Chandler", y de amigos de toda la vida, incluyendo fotos y videos del archivo familiar que, hasta ahora, no se habían mostrado de manera pública.

El protagonista de "17 Otra Vez", que abordó el abuso de sustancias en su libro "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", había recurrido inicialmente a la ketamina para tratar la depresión y ansiedad, cayendo en una "espiral de adicción" que lo llevó a buscar dosis no supervisadas.

El fallecimiento de la estrella, que había reconocido sus problemas de adicción en múltiples ocasiones, puso en el foco público en cómo la venta y suministro ilegal de medicinas recetadas en EE.UU. es considerado un problema de narcotráfico.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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