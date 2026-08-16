El piloto chileno de 21 años, que ya acumula una importante experiencia en altas categorías del automovilismo mundial, dice de frente que está trabajando por llegar a la Fórmula 1.

Para conseguir ello, afirma, es necesario llevar a cabo un proyecto que va más allá de lo deportivo. Por eso, junto a su staff trabaja constantemente en atraer inversionistas y posicionar su propia marca.

En la misma línea, se ha reunido con autoridades políticas para impulsar una plataforma país para Deportistas de Alta Exposición Global. “Esto no es apuntar a que Nicolás Pino llegue a la Fórmula 1, es que Chile llegue la Fórmula 1”, manifiesta.

Y en la misma línea sostiene que “son proyectos los que llegan a la Fórmula 1, no personas solas. Y esto es invitarlos a un proyecto, a una plataforma para crear y capturar valor. No es pedir limosnas o ayuda o ser una ‘Nicotón’, por decirlo de una manera, porque es muy difícil hacer la heroica, no funciona”.