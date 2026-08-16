Ortiz y duelo con Audax: Haremos el mismo trabajo sin menospreciar al rival

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, anticipó el duelo de este domingo ante Audax Italiano y aseguró que el cuadro "albo" mantendrá la misma línea de trabajo de sus últimos partidos, entre ellos el Superclásico, sin caer en excesos de confianza ante el rival.

"Enfrentamos a un gran rival, más allá de que el presente quizás no está como ellos quieren estar, pero el respeto nuestro lo tienen", señaló el técnico argentino.

Ortiz remarcó que el momento deportivo de Audax no modifica la preparación de Colo Colo y sostuvo que espera un encuentro exigente.

"Nosotros trataremos de hacer el mismo trabajo que venimos haciendo, sin menospreciar al rival. Va a ser un partido difícil", afirmó.

El entrenador también valoró la posibilidad de volver a jugar en el Estadio Monumental después de los últimos compromisos disputados fuera de casa.

"Dejar atrás la Copa Chile y poder jugar en nuestra cancha es algo muy importante para nosotros. Se sintió muy a pleno en el Nacional con nuestra gente, pero jugar en casa con nuestra gente es muy bueno", expresó.

El encuentro ante Audax tendrá además continuidad pocos días después, ya que ambos equipos volverán a enfrentarse por Copa Chile.

"Luego pensaremos en la Copa Chile, que también es con el mismo rival", comentó Ortiz.

Finalmente, Ortiz agradeció el respaldo de los hinchas y los invitó a acompañar al equipo en el duelo de este domingo.

"Agradecimiento, esa es la palabra más correcta que tengo para ellos. Lugar donde vamos, lugar donde están, apoyan y eso es muy importante para el jugador y para nosotros. Invitarlos a todos el día domingo frente a Audax, porque va a ser muy importante el apoyo de ustedes", cerró.