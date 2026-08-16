El titular de Hacienda reconoció que la proyección de crecimiento de 1,8% para el año completo deberá corregirse tras la caída de 1,5% del Imacec de julio, la p...

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Por caída de Imacec: Ministro Quiroz admite que ajustará proyecciones de crecimiento y aconseja ver las cifras “con un telescopio y no con un microscopio”

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El titular de Hacienda reconoció que la proyección de crecimiento de 1,8% para el año completo deberá corregirse tras la caída de 1,5% del Imacec de julio, la peor desde marzo de 2023. Pese a ello, insistió en que la perspectiva del Gobierno hacia adelante "no ha cambiado en absoluto". También envió un mensaje a sus colegas:"el presupuesto se discute dentro del gabinete”.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.