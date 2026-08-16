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Psiquiatra de la junta médica aseguró que Maradona debió ser ingresado en una clínica

El psiquiatra José Luis Covelli, integrante de la junta médica creada en 2021 para analizar las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, declaró e...

📅 1 sept a las 15:07 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Psiquiatra de la junta médica aseguró que Maradona debió ser ingresado en una clínica
📌 QUÉ PASÓ

Psiquiatra de la junta médica aseguró que Maradona debió ser ingresado en una clínica

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 15:07 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El psiquiatra José Luis Covelli, integrante de la junta médica creada en 2021 para analizar las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio que el astro presentaba un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica" y que debía estar ingresado en una clínica.

Covelli, especialista en medicina legal y en psiquiatría, dijo que "desde el punto de vista psicopatológico no era un paciente en condiciones de alta médica" y que, tras su última intervención, "debió haber seguido sus controles y tratamientos en una internación institucional".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario, tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza a comienzos de ese mes.

Según explicó el profesional, el exfutbolista presentaba, poco antes de su muerte, un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica", diagnosticado por conductas como "excitación psicomotriz, impulsividad, irritabilidad e intentos de fuga".

Covelli fue uno de los profesionales que integró la junta médica interdisciplinaria creada a pedido de la Justicia tras la muerte de Maradona y compuesta por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Esta junta concluyó en 2021 que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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