El argentino que trabajó en O'Higgins de Rancagua por casi 13 años llegó hace un mes a Universidad Católica para hacerse cargo de la secretaría técnica, área de...

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Quién es Javier Furwasser, el exgerente técnico de O’Higgins que hace pocas semanas llegó a la UC y qué rol cumplirá tras la salida de Buljubasich

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El argentino que trabajó en O'Higgins de Rancagua por casi 13 años llegó hace un mes a Universidad Católica para hacerse cargo de la secretaría técnica, área dependiente de la gerencia deportiva y que tendrá especial énfasis en el seguimiento de posibles fichajes. "Javier cumple varias aptitudes, primero tiene mucho conocimiento del mercado nacional, tiene una historia con bastantes éxitos y aciertos, con lo difícil que es el proceso de contratación, y creemos que va a ser un muy buen líder de todo el equipo que está trabajando en la secretaría técnica", declaró al respecto Matías Claro, quien remarcó que Furwasser no tomará el cargo que por 16 años ejerció el "Tati" Buljubasich.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.