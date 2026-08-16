Quiroz aseguró que reforma al mercado de capitales tiene foco en acceso a la vivienda

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó los alcances de la reforma al mercado de capitales que prepara el Ejecutivo y sostuvo que uno de sus focos es el acceso a la vivienda para familias jóvenes.

El secretario de Estado explicó en el programa "Felipe Podkast" que la iniciativa buscará generar mejores condiciones crediticias y facilitar nuevamente el acceso al mercado habitacional: "Va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible".

Asimismo, destalló que la segunda etapa de su agenda económica comenzará a trabajarse "ahora el 7 de septiembre. Es muy importante. Nos va a permitir recuperar terreno y tiempo perdido de muchos años".

Quiroz planteó que la modernización del mercado resulta necesaria debido al tiempo transcurrido desde la última actualización relevante del sistema: "Ha cambiado la tecnología, han cambiado los mercados y tenemos un conjunto de medidas que estamos muy seguros que van a lograr dar vuelta a esta situación".

Con ello, pretende abordar algunas exigencias que -según Quiroz- dificultan la entrada de capital extranjero a Chile. Por ejemplo, mencionó la obligación de obtener un RUT para realizar determinadas operaciones, el impuesto de retención de 4% y el impuesto de timbres y estampillas aplicado a ciertos créditos.

"Son puros impuestos que le llamamos nosotros del frigobar (...) Uno abre el frigobar, ve la cuenta y cada chocolate cuesta una millonada. Entonces, nadie saca el chocolate porque son muy caros", planteó.

Sostuvo que la eventual eliminación o modificación de algunas de estas cargas tendría un efecto limitado sobre los ingresos fiscales, afirmando que "es una reforma que creo que el impacto recaudatorio va a ser mínimo.

A lo mejor va a ser al revés: va a recaudar la reforma, a pesar de que va a eliminar los impuestos".

De todas formas, el ministro insistió en que los resultados que busca el Ejecutivo es mejorar el financiamiento habitacional. "Vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda en Chile.

Hay un montón de temas técnicos como los que te acabo de nombrar, pero al final del día volveremos a generar un mercado de capitales dinámico y que soporte el crecimiento y las aspiraciones del progreso a largo plazo", afirmó.