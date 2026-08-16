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Quiroz aseguró que reforma al mercado de capitales tiene foco en acceso a la vivienda

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó los alcances de la reforma al mercado de capitales que prepara el Ejecutivo y sostuvo que uno de sus focos es el...

📅 30 ago a las 20:38 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Quiroz aseguró que reforma al mercado de capitales tiene foco en acceso a la vivienda
📌 QUÉ PASÓ

Quiroz aseguró que reforma al mercado de capitales tiene foco en acceso a la vivienda

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 20:38 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Economía
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó los alcances de la reforma al mercado de capitales que prepara el Ejecutivo y sostuvo que uno de sus focos es el acceso a la vivienda para familias jóvenes.

El secretario de Estado explicó en el programa "Felipe Podkast" que la iniciativa buscará generar mejores condiciones crediticias y facilitar nuevamente el acceso al mercado habitacional: "Va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible".

Asimismo, destalló que la segunda etapa de su agenda económica comenzará a trabajarse "ahora el 7 de septiembre. Es muy importante. Nos va a permitir recuperar terreno y tiempo perdido de muchos años".

Quiroz planteó que la modernización del mercado resulta necesaria debido al tiempo transcurrido desde la última actualización relevante del sistema: "Ha cambiado la tecnología, han cambiado los mercados y tenemos un conjunto de medidas que estamos muy seguros que van a lograr dar vuelta a esta situación".

Con ello, pretende abordar algunas exigencias que -según Quiroz- dificultan la entrada de capital extranjero a Chile. Por ejemplo, mencionó la obligación de obtener un RUT para realizar determinadas operaciones, el impuesto de retención de 4% y el impuesto de timbres y estampillas aplicado a ciertos créditos.

"Son puros impuestos que le llamamos nosotros del frigobar (...) Uno abre el frigobar, ve la cuenta y cada chocolate cuesta una millonada. Entonces, nadie saca el chocolate porque son muy caros", planteó.

Sostuvo que la eventual eliminación o modificación de algunas de estas cargas tendría un efecto limitado sobre los ingresos fiscales, afirmando que "es una reforma que creo que el impacto recaudatorio va a ser mínimo.

A lo mejor va a ser al revés: va a recaudar la reforma, a pesar de que va a eliminar los impuestos".

De todas formas, el ministro insistió en que los resultados que busca el Ejecutivo es mejorar el financiamiento habitacional. "Vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda en Chile.

Hay un montón de temas técnicos como los que te acabo de nombrar, pero al final del día volveremos a generar un mercado de capitales dinámico y que soporte el crecimiento y las aspiraciones del progreso a largo plazo", afirmó.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Economía, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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