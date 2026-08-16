Santiago: La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores y el creador de la serie «Yes, But» como invitado internacional

El Ciudadano

Entre el 9 y el 11 de octubre, el GAM será escenario de la segunda edición de La Furia Ilustrada, iniciativa que busca consolidarse como un punto de encuentro gráfico en torno al libro, la ilustración y la edición contemporánea.

La feria reunirá a más de 170 expositores, entre ilustradoras e ilustradores independientes, editoriales especializadas ...

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