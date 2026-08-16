El Ciudadano

La devastadora riada que golpeó el norte de Nepal, en la frontera con el Tíbet, dejando hasta ahora al menos 160 muertos y centenares de desaparecidos, debe llamar la atención «a nivel nacional, con foco en la cordillera», alertaron desde la organización internacional WWF Chile.

Desde la ONG plantearon que, «si bien el país no ...

La entrada Un riesgo ya identificado en la cordillera chilena: WWF llama a prevenir ahora las inundaciones glaciares tras tragedia en Nepal se publicó primero en El Ciudadano.