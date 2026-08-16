WhatsApp de orientación de Coaniquem suma más de 12 mil consultas

Desde la puesta en marcha -en 2020- de su canal gratuito 24/7 WhatsApp SOS, Coaniquem registra 12.175 consultas de orientación para el manejo inicial de quemaduras y lesiones en la piel.

El desglose por rango etario confirma que los más pequeños concentran la mayor cantidad de atenciones a través de mensajes al +56934319987, con 5.463 casos correspondientes a niños de entre 0 y 4 años.

No obstante, el servicio también atendió 3.312 requerimientos de adultos mayores de 19 años, dando cuenta del alcance transversal de esta herramienta remota.

En cuanto a los agentes causales que provocaron las quemaduras, la manipulación de líquidos calientes se posiciona como la principal razón de consulta, acumulando 6.334 orientaciones brindadas por los profesionales.

A esta categoría le siguen las quemaduras generadas por contacto con objetos calientes, con 3.830 atenciones registradas, y los accidentes vinculados a la exposición directa a fuego o brasas, que alcanzaron las 574 solicitudes de ayuda.

Sobre la resolución de los casos y derivaciones, 3.601 personas fueron redirigidas hacia las dependencias de Coaniquem para su atención especializada y rehabilitación de cicatrices, mientras que 2.931 pacientes debieron ser derivados prioritariamente hacia un servicio de urgencia.

Consejos claves de primeros auxilios ante una quemadura

Coaniquem también recordó que hay acciones inmediatas que pueden ayudar a abordar con mejor pronóstico una quemadura, como:

Retirar ropa y accesorios: descubrir de inmediato la zona afectada y quitar anillos, pulseras, relojes o prendas cercanas

Evaluar el tamaño de la herida: si la quemadura supera el tamaño equivalente a tres manos extendidas del niño, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia

Enfriar con agua: si la lesión es menor al tamaño de tres manos, aplicar agua fría de la llave directamente sobre la piel durante 20 minutos para aliviar el dolor

Utilizar paños húmedos: de no poder mantener el chorro de agua durante los 20 minutos, colocar paños limpios y mojados, renovándolos frecuentemente hasta completar dicho tiempo

Cubrir la zona: proteger la lesión utilizando una sábana seca y completamente limpia

Evitar remedios caseros: no aplicar hielo, pasta de dientes, pomadas, aceites, cremas ni ningún otro producto sobre la quemadura