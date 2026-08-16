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WhatsApp de orientación de Coaniquem suma más de 12 mil consultas

Desde la puesta en marcha -en 2020- de su canal gratuito 24/7 WhatsApp SOS, Coaniquem registra 12.175 consultas de orientación para el manejo inicial de quemadu...

📅 26 ago a las 11:30 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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WhatsApp de orientación de Coaniquem suma más de 12 mil consultas
📌 QUÉ PASÓ

WhatsApp de orientación de Coaniquem suma más de 12 mil consultas

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 11:30 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Desde la puesta en marcha -en 2020- de su canal gratuito 24/7 WhatsApp SOS, Coaniquem registra 12.175 consultas de orientación para el manejo inicial de quemaduras y lesiones en la piel.

El desglose por rango etario confirma que los más pequeños concentran la mayor cantidad de atenciones a través de mensajes al +56934319987, con 5.463 casos correspondientes a niños de entre 0 y 4 años.

No obstante, el servicio también atendió 3.312 requerimientos de adultos mayores de 19 años, dando cuenta del alcance transversal de esta herramienta remota.

En cuanto a los agentes causales que provocaron las quemaduras, la manipulación de líquidos calientes se posiciona como la principal razón de consulta, acumulando 6.334 orientaciones brindadas por los profesionales.

A esta categoría le siguen las quemaduras generadas por contacto con objetos calientes, con 3.830 atenciones registradas, y los accidentes vinculados a la exposición directa a fuego o brasas, que alcanzaron las 574 solicitudes de ayuda.

Sobre la resolución de los casos y derivaciones, 3.601 personas fueron redirigidas hacia las dependencias de Coaniquem para su atención especializada y rehabilitación de cicatrices, mientras que 2.931 pacientes debieron ser derivados prioritariamente hacia un servicio de urgencia.

Consejos claves de primeros auxilios ante una quemadura

Coaniquem también recordó que hay acciones inmediatas que pueden ayudar a abordar con mejor pronóstico una quemadura, como:

Retirar ropa y accesorios: descubrir de inmediato la zona afectada y quitar anillos, pulseras, relojes o prendas cercanas

Evaluar el tamaño de la herida: si la quemadura supera el tamaño equivalente a tres manos extendidas del niño, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia

Enfriar con agua: si la lesión es menor al tamaño de tres manos, aplicar agua fría de la llave directamente sobre la piel durante 20 minutos para aliviar el dolor

Utilizar paños húmedos: de no poder mantener el chorro de agua durante los 20 minutos, colocar paños limpios y mojados, renovándolos frecuentemente hasta completar dicho tiempo

Cubrir la zona: proteger la lesión utilizando una sábana seca y completamente limpia

Evitar remedios caseros: no aplicar hielo, pasta de dientes, pomadas, aceites, cremas ni ningún otro producto sobre la quemadura

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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