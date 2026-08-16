¿Cambia de aires? Bruno Barticciotto apareció en la orbita de otro club en Argentina

El delantero nacional Bruno Barticciotto, quien apenas suma 6 partidos y 102 minutos en su retorno a Talleres de Córdoba, despertó el interés en otro club que quiere hacerse con sus servicios en la Liga de Argentina.

Según César Luis Merlo, periodista experto en fichajes, Huracán puso su mirada en el futbolista de 25 años que sufrió un par de lesiones que mermaron su inicio de campaña, pero que ya dejó atrás.

De acuerdo con el comunicador, el acuerdo entre la "T" y el "Globo" sería un préstamo por seis meses, con posibilidad de extenderlo por un año más, además de incluir una opción de compra.

De concretarse la negociación, Bruno Barticciotto vestirá su tercera camiseta en el extranjero tras sus pasos por Santos Laguna de México y el propio equipo de Córdoba.