Canal 13 confirma salida de Pamela Díaz de "Hay que decirlo": Asumirá nuevos desafíos

Este jueves Canal 13 confirmó la salida de Pamela Díaz de la animación de "Hay que decirlo" luego de dos años al mando del programa.

"Estos dos años lo pasamos increíble y este panel ha sido de otro mundo... y junto con Nacho (Gutiérrez), que es una de las personas que más fácil me hace la pega. Siento que tengo mucha suerte porque he descansado en mis compañeros, algo de lo que estoy muy agradecida", señaló Díaz.

Canal 13 anunció que la animadora asumirá "nuevos proyectos y desafíos dentro de la estación", los cuales "se darán a conocer prontamente".

"Tengo ofertas de otros canales y no me iría, ni siquiera las escuché porque no me generan nada. Por algo me quedo en el canal", recalcó Pamela Díaz.