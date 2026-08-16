Canal 13 confirma salida de Pamela Díaz de "Hay que decirlo": Asumirá nuevos desafíos

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
Este jueves Canal 13 confirmó la salida de Pamela Díaz de la animación de "Hay que decirlo" luego de dos años al mando del programa.
"Estos dos años lo pasamos increíble y este panel ha sido de otro mundo... y junto con Nacho (Gutiérrez), que es una de las personas que más fácil me hace la pega. Siento que tengo mucha suerte porque he descansado en mis compañeros, algo de lo que estoy muy agradecida", señaló Díaz.
Canal 13 anunció que la animadora asumirá "nuevos proyectos y desafíos dentro de la estación", los cuales "se darán a conocer prontamente".
"Tengo ofertas de otros canales y no me iría, ni siquiera las escuché porque no me generan nada. Por algo me quedo en el canal", recalcó Pamela Díaz.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.