Carabinero de franco fue asesinado en la comuna de Renca

Un funcionario de Carabineros que estaba de franco fue asesinado durante la tarde de este jueves en la comuna de Renca.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas en calle 21 de Mayo, donde el efectivo se encontraba vestido de civil junto a su camioneta.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el carabinero fue abordado por tres sujetos y uno de ellos efectuó una cantidad indeterminada de disparos. Producto de la gravedad de sus heridas, el funcionario falleció en el mismo lugar.

En el sitio del suceso trabaja personal especializado de Carabineros, entre ellos el OS-9, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) y Labocar.

🔴 AHORA | Carabinero de franco muere tras ser baleado durante un asalto en Renca.

El funcionario de Carabineros fue abordado por delincuentes mientras se encontraba fuera de servicio. Equipos policiales trabajan en el lugar.@Cooperativa pic.twitter.com/gxlqvzgbNe