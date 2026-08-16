El Ciudadano

«Que nadie sienta que tiene que enfrentar solo un momento difícil». Con ese objetivo, el diputado Alejandro Bernales (PL) propuso en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara, una solicitud para que Televisión Nacional desarrolle durante septiembre una campaña de prevención en salud mental.

La iniciativa fue respaldada por unanimidad, destacándose que ...

La entrada «La prevención también puede salvar vidas»: Comisión de Cultura de la Cámara respaldó propuesta para implementar campaña de salud mental en TVN se publicó primero en El Ciudadano.