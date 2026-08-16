Chile sucumbió ante República Dominicana por las Clasificatorias de baloncesto

La selección chilena de baloncesto continuó su camino en las Clasificatorias para Catar 2027 con una derrota frente a República Dominicana en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, capital del país caribeño.

El elenco dominicano se impuso a "La Roja cestera" con un claro marcador de 101-66 este lunes.

Andrés Feliz, escolta que milita en Real Madrid, lideró a su equipo con 17 puntos, tres rebotes y tres asistencias; en un partido que contó un inesperado corte de electricidad en pleno tercer cuarto, aunque se reanudó luego de algunos minutos.

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Brasil cierra el podio y la clasificación directa al Mundial con los mismos 14 puntos de República Dominicana, mientras Estados Unidos lidera con 15.

En la próxima doble fecha Chile será local ante México, el 27 de diciembre y ante los dominicanos el día 30 de aquel mes.