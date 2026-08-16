Chile sucumbió ante República Dominicana por las Clasificatorias de baloncesto

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
La selección chilena de baloncesto continuó su camino en las Clasificatorias para Catar 2027 con una derrota frente a República Dominicana en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, capital del país caribeño.
El elenco dominicano se impuso a "La Roja cestera" con un claro marcador de 101-66 este lunes.
Andrés Feliz, escolta que milita en Real Madrid, lideró a su equipo con 17 puntos, tres rebotes y tres asistencias; en un partido que contó un inesperado corte de electricidad en pleno tercer cuarto, aunque se reanudó luego de algunos minutos.
[VIDEO] Corte de luz paró el duelo de Chile y República Dominicana en las Clasificatorias de baloncesto https://t.co/vMWVlOkyUp pic.twitter.com/pv1eKFjIP8
Brasil cierra el podio y la clasificación directa al Mundial con los mismos 14 puntos de República Dominicana, mientras Estados Unidos lidera con 15.
En la próxima doble fecha Chile será local ante México, el 27 de diciembre y ante los dominicanos el día 30 de aquel mes.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.