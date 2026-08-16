“Telefónicamente, la puesta en escena es muy convincente”: Cómo el RUT se convierte en la puerta de entrada a una estafa bancaria que se masifica en Chile

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
Con una puesta en escena que simula a la perfección una llamada bancaria, delincuentes pueden iniciar un fraude con solo conocer el RUT, banco y número telefónico de la víctima, para luego intentar acceder a su cuenta.
En conversación con The Clinic, un experto en ciberseguridad explica cómo opera la estafa que circula últimamente.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.