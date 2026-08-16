Bovaglio y la caída ante la UC: El resultado es injusto, fuimos superiores

Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, analizó con desazón la derrota de su escuadra frente a Universidad Católica en el Claro Arena y catalogó de "injusto" el marcador debido al desarrollo del compromiso en la fecha 21 de la Liga de Primera.

"El resultado es totalmente injusto, fuimos superiores. El segundo el segundo tiempo el arquero rival (Vicente Bernedo) sacó cinco... La verdad que que el fútbol tiene esto, a veces es injusto, pero el equipo está vivo", expresó a TNT Sports.

Seguido a ello, el estratega precisó: "Hay veces que toca perder y duele muchísimo, pero estoy orgulloso de estos jugadores".

"El equipo compite bien. A los que les va tocando su oportunidad tratan de aprovecharla. Teníamos algunas bajas, pero bueno, el equipo normalmente está a la altura. Reitero: hoy fuimos superiores al rival", cerró antes de retirarse.

Bovaglio y el arbitraje: "En algún momento a lo mejor nos toca para nuestro lado"

Posterior a sus declaraciones a la transmisión oficial, el estratega de O'Higgins habló largo y tendido en conferencia de prensa respecto al rol que tuvo Juan Lara, quien anuló una conquista de O'Higgins para sancionar penal en favor de la UC durante el primer tiempo del partido.

"Hablo bien con los árbitros. (...) Le di mi punto de vista de la jugada del penal, le conté también lo que nos pasó con Colo Colo (la expulsión de Bastián Yáñez). No estamos 'ligando' y ojalá que no me vuelvan a preguntar por los árbitros", sostuvo.

Al usar la expresión para referirse a que no logra éxito, Bovaglio profundizó: "Siempre trato de callarme la boca y hoy no me puedo callar la boca porque estoy recaliente. La jugada del penal fue determinante, porque pasamos del 2 a 1 a favor a encontrarnos en desventaja".

"A nosotros el partido pasado nos echaron un jugador, desde mi punto de vista injustamente, a los siete minutos y eso rompió el partido; y hoy ese momento del penal quebró el partido también.

Así que bueno, en algún momento a lo mejor nos toca para nuestro lado", cerró en conferencia de prensa.