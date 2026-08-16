🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

Bovaglio y la caída ante la UC: El resultado es injusto, fuimos superiores

Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, analizó con desazón la derrota de su escuadra frente a Universidad Católica en el Claro Arena y catalogó de "inju...

📅 31 ago a las 23:21 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
Bovaglio y la caída ante la UC: El resultado es injusto, fuimos superiores
📌 QUÉ PASÓ

Bovaglio y la caída ante la UC: El resultado es injusto, fuimos superiores

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 23:21 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, analizó con desazón la derrota de su escuadra frente a Universidad Católica en el Claro Arena y catalogó de "injusto" el marcador debido al desarrollo del compromiso en la fecha 21 de la Liga de Primera.

"El resultado es totalmente injusto, fuimos superiores. El segundo el segundo tiempo el arquero rival (Vicente Bernedo) sacó cinco... La verdad que que el fútbol tiene esto, a veces es injusto, pero el equipo está vivo", expresó a TNT Sports.

Seguido a ello, el estratega precisó: "Hay veces que toca perder y duele muchísimo, pero estoy orgulloso de estos jugadores".

"El equipo compite bien. A los que les va tocando su oportunidad tratan de aprovecharla. Teníamos algunas bajas, pero bueno, el equipo normalmente está a la altura. Reitero: hoy fuimos superiores al rival", cerró antes de retirarse.

Bovaglio y el arbitraje: "En algún momento a lo mejor nos toca para nuestro lado"

Posterior a sus declaraciones a la transmisión oficial, el estratega de O'Higgins habló largo y tendido en conferencia de prensa respecto al rol que tuvo Juan Lara, quien anuló una conquista de O'Higgins para sancionar penal en favor de la UC durante el primer tiempo del partido.

"Hablo bien con los árbitros. (...) Le di mi punto de vista de la jugada del penal, le conté también lo que nos pasó con Colo Colo (la expulsión de Bastián Yáñez). No estamos 'ligando' y ojalá que no me vuelvan a preguntar por los árbitros", sostuvo.

Al usar la expresión para referirse a que no logra éxito, Bovaglio profundizó: "Siempre trato de callarme la boca y hoy no me puedo callar la boca porque estoy recaliente. La jugada del penal fue determinante, porque pasamos del 2 a 1 a favor a encontrarnos en desventaja".

"A nosotros el partido pasado nos echaron un jugador, desde mi punto de vista injustamente, a los siete minutos y eso rompió el partido; y hoy ese momento del penal quebró el partido también.

Así que bueno, en algún momento a lo mejor nos toca para nuestro lado", cerró en conferencia de prensa.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos
Nacional

China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos

📅 31 ago
Resumen: Colo Colo se escapó en el liderato en una fecha empañada por grave incidente en Coquimbo
Deportes

Resumen: Colo Colo se escapó en el liderato en una fecha empañada por grave incidente en Coquimbo

📅 30 ago
Chile sucumbió ante República Dominicana por las Clasificatorias de baloncesto
Nacional

Chile sucumbió ante República Dominicana por las Clasificatorias de baloncesto

📅 1 sept
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF