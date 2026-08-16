Branco Ampuero y la eliminación ante Estudiantes: Nos faltó a estar a la altura en la serie

Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, fue autocrítico tras la eliminación ante Estudiantes de La Plata en octavos de la Copa Libertadores y aseguró que el equipo "no estuvo a la altura" en el desafío contra los argentinos.

"Cuando uno queda eliminado hay muchos análisis, pero la verdad es que nos faltó estar a la altura en esta serie de octavos. De visita nos faltó, aunque nos trajimos un empate importante", declaró en la transmisión oficial.

Ampuero también afirmó que "me hubiera gustado tener más para sacrificar, mucho más a disposición, tener un equipo más sólido, sin tantas bajas ni suspensiones, con una llave tan relevante para el equipo y la institución, y no tuvimos más jugadores para ofrecer".

Además, lamentó las desconcentraciones, señalando que no pueden ocurrir ante "jugadores con trayectoria que las saben aprovechar".

Finalmente, reiteró que "teníamos muchas bajas y dos jugadores suspendidos que eran importantes (Fernando Zampedri y Cristián Cuevas), dos titulares que jugaron toda la copa, y el equipo se resiente, pero hay que hacerse cargo de este momento".