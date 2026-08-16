Cámara aprueba prohibir carreras de galgos por 80 votos a favor y 41 en contra

El Ciudadano

Por 80 votos a favor y 41 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos en el país. La iniciativa ahora debe volver a la Comisión de Medioambiente, por haber recibido indicaciones.

Tras la votación, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, destacó ...

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