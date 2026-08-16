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Exministra Delpiano: Debemos estar vigilantes del tema fronterizo con Argentina

La exministra de Defensa Adriana Delpiano (PPD) llamó a "estar vigilantes" con el tema fronterizo con Argentina tras la polémica declaración del jefe del Estado...

📅 27 ago a las 20:16 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Exministra Delpiano: Debemos estar vigilantes del tema fronterizo con Argentina
📌 QUÉ PASÓ

Exministra Delpiano: Debemos estar vigilantes del tema fronterizo con Argentina

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 20:16 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La exministra de Defensa Adriana Delpiano (PPD) llamó a "estar vigilantes" con el tema fronterizo con Argentina tras la polémica declaración del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde, quien instó a mantener presencia en esa zona austral por su carácter estratégico, calificándola como "llave bioceánica Atlántico-Pacífico".

En conversación con Lo Que Queda del Día, la exsecretaria de Estado destacó que la Cancillería trasandina haya reafirmado la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes tras una protesta del Gobierno, pero puso énfasis en un decreto trasandino que fue publicado por el expresidente Alberto Fernández.

"Está muy bien lo que respondió Argentina a las horas de que se hizo la protesta, porque nos deja un instrumento muy importante para invalidar un decreto que se estableció en el periodo del presidente Fernández, en el cual se señalaba de que el Estrecho tenía como una especie de corresponsabilidad tanto Argentina como Chile, un lado para uno, el otro lado para el otro, y eso nunca ha sido así ni nunca ha estado en ningún tratado", aseveró.

"Lo único que dicen los tratados es que esto es chileno, pero hay libre tránsito por las aguas de cualquier barco que necesite, cualquier buque que necesite pasar por ahí. El exembajador (José Antonio) Viera-Gallo trabajó mucho para lograr que se anulara ese decreto", complementó.

[Lea también] Tras reclamo de La Moneda: Argentina reafirma soberanía chilena del Estrecho de Magallanes

Para Delpiano, "es muy importante que Chile ponga atención a que ese decreto se derogue, como se comprometió en el pasado, más allá de todos estos documentos en que sí se reafirma la soberanía chilena sobre el Estrecho.

Hay que lograr que se derogue y no tener ese punto negro ahí en la relación".

"Es un tema que tenemos que estar vigilantes de una cosa que está flotando todavía por ahí y que hay que terminarla. Eso es lo que yo dije y se lo dije al ministro (de Defensa, Fernando) Barros cuando se hizo el traspaso (de mando), en marzo", concluyó.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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