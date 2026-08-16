Caso Bruma: Familiares valoran "actitud" del nuevo fiscal regional del Biobío

El nuevo fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, se reunió este lunes, por primera vez, con los familiares de los siete pescadores artesanales fallecidos luego de que su embarcación, "Bruma", fuera impactada por el pesquero de alta mar "Cobra", perteneciente a la empresa Blumar.

Al asumir el cargo, a inicios de mes, Garrido anunció que esclarecer lo acontecido la noche del 30 de marzo de 2025 en cercanías de la Isla Santa María sería una de sus prioridades iniciales.

La cita de hoy fue, principalmente, de presentación, pero el persecutor adelantó que existe información nueva y diligencias importantes a desarrollar dentro de los próximos días; teniendo presente que en este caso no existe registro audiovisual, como mandata la ley a los barcos que tienen pilotaje automático.

Catalina Medel, vocera de las familiares, valoró, sobre todo, "la actitud totalmente distinta" que mostró hacia ellos el exjefe del Ministerio Público en La Araucanía.

"Pudimos hablar con él tranquilamente, tuvo disposición de escuchar a las familias y no se invalidó nada de lo que nosotros dijimos", explicó.

"Nosotros (como deudos) consideramos todo importante (en esta investigación); entonces, si tenemos una duda o consulta, se la vamos a hacer saber al fiscal nuevo; y antes (con Marcela Cartagena) no podíamos tener como ese relajo de preguntarlo...

Había una actitud en que, quizás, no se consideraba mucho lo que nosotros decíamos", recordó Medel.

Con el nuevo fiscal regional, "esperamos tener buenos resultados con lo que queda en el año", indicó.