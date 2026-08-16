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Garnero disparó: Cuando no jugamos bien hay profundidad de análisis, otros sacan resultados y está todo bárbaro

Con su franqueza habitual, Daniel Garnero habló en conferencia de prensa tras la victoria de Universidad Católica sobre O'Higgins que le permitió volver al segu...

📅 31 ago a las 23:55 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Garnero disparó: Cuando no jugamos bien hay profundidad de análisis, otros sacan resultados y está todo bárbaro
📌 QUÉ PASÓ

Garnero disparó: Cuando no jugamos bien hay profundidad de análisis, otros sacan resultados y está todo bárbaro

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 23:55 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Con su franqueza habitual, Daniel Garnero habló en conferencia de prensa tras la victoria de Universidad Católica sobre O'Higgins que le permitió volver al segundo puesto de la Liga de Primera, haciendo frente con todo a las consultas respecto a los resultados en el torneo.

"Este es un juego que perdés dos partidos y a mí me echan a la mierda. Si ganás, podés corregir, podés mejorar. ¿No hicimos el mejor partido? No hicimos el mejor partido. Le dimos al rival la posibilidad de que maneje el juego, ¿eso es un error?

Sí, también. Tenemos que corregir, pero el resultado termina siendo muy importante", señaló.

Luego, le dio una tajante respuesta a la prensa: "Me encanta cuando quieren analizar. Cuando no jugamos muy bien hay una profundidad de análisis terrible. En otros equipos, veo que cuando sacaban resultados está todo bárbaro.

Estoy para analizar, analícenme todo".

De vuelta a lo que ocurrió en la cancha, Garnero admitió que "no pudimos controlar el juego sobre todo en el segundo tiempo. Le dimos la posesión al rival y tuvimos pocos obstáculos.

Una vez que recuperábamos el balón no éramos profundos, no le sacábamos el ritmo al juego, no manejamos el ritmo nosotros. Eso fue un error".

Por otro lado, valoró las actuaciones clave de Vicente Bernedo y Fernando Zampedri, puesto que más allá de que "esto es un deporte de conjunto, obviamente que las individualidades son fundamentales".

"En los niveles individuales estamos un poco bajos. Hoy el 'Vicho' (Bernedo) tuvo un gran partido, Fer (Zampedri) tuvo un gran partido, entonces tenemos que nivelar para arriba. Nosotros cuando logramos eso, colectivamente nos fue muy bien", sumó.

El DT de la UC valoró que "con resultados positivos siempre es mucho mejor la semana, siempre podés trabajar con más seguridad. Esto de de que individualmente uno haga un gol, de que el resultado sea positivo, siempre genera un buen estado de ánimo en en en lo individual y llevarlo a lo colectivo sería nuestro objetivo".

Finalmente, Garnero cerró señalando escuetamente que "sí, fue justo" el triunfo de su equipo, en contraposición con los reclamos de Lucas Bovaglio, técnico de O'Higgins.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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