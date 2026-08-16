Dúo chileno Armadillo Cactus explora el deseo y la fantasía en su nuevo single «La luna en mi ventana»

El Ciudadano

El dúo chileno Armadillo Cactus acaba de estrenar su nuevo single «La luna en mi ventana», una canción que se sumerge en esos momentos en que el recuerdo pierde sus límites y comienza a mezclarse con el sueño y la realidad.

El tema, realizado en colaboración con el destacado músico argentino Tati Falco, habla de la añoranza ...

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