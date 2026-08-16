Fiscalía formalizó a sujetos que habrían disparado contra la Municipalidad de Coquimbo

El Ciudadano

La Fiscalía de Coquimbo, en un trabajo en conjunto con el OS9 de Carabineros, formalizó a 2 sujetos por los delitos de disparos injustificados contra un edificio público (la Municipalidad de Coquimbo), además de porte de arma, porte de municiones, y daños.

Desde el Ministerio Público informaron que la investigación por los hechos ocurridos el ...

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