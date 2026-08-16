🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

Iglesia de Perú alerta de solicitudes de pago falsas para tener citas con León XIV

La Conferencia Episcopal Peruana alertó este jueves sobre la circulación de falsos avisos en redes sociales usando, sin autorización, el nombre de esta entidad ...

📅 27 ago a las 19:55 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
Iglesia de Perú alerta de solicitudes de pago falsas para tener citas con León XIV
📌 QUÉ PASÓ

Iglesia de Perú alerta de solicitudes de pago falsas para tener citas con León XIV

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 19:55 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La Conferencia Episcopal Peruana alertó este jueves sobre la circulación de falsos avisos en redes sociales usando, sin autorización, el nombre de esta entidad que reúne a los obispos peruanos para ofrecer encuentros y fotografías con el papa León XIV, que visitará el país en noviembre próximo, a cambio de un monto de dinero.

En un comunicado, la Conferencia Episcopal informó a la ciudadanía que detectó la circulación en redes sociales de publicaciones y anuncios pagados que utilizan sin autorización el nombre, denominación, logotipo e imagen institucional de esta entidad, aparentando provenir de ella, "con la finalidad de solicitar pagos o transferencias de dinero".

"Estas publicaciones son falsas y no han sido emitidas ni autorizadas por nuestra institución", precisó.

Igualmente, recordó que "no solicita pagos ni cobra" suma alguna para "acceder a bendiciones, encuentros con el Santo Padre, fotografías, reuniones o actividades de similar naturaleza".

Uno de esos falsos avisos, compartido junto al comunicado, ofrece la bendición de León XIV, con una foto y una reunión de diez minutos con el papa, a cambio de 1.000 soles (300 dólares) y que tienen cupo para 100 personas.

En tal sentido, la Conferencia Episcopal Peruana rechazó cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del Santo Padre destinada inducir a error a los fieles o a obtener beneficios económicos.

Por tal motivo, la Iglesia peruana pidió verificar cualquier información a través de sus canales oficiales o del correo institucional.

La futura visita del papa fue declarada interés nacional en Perú

Esta semana, el Gobierno de Perú declaró de interés nacional la visita del papa León XIV, que tendrá lugar del 11 al 16 de noviembre como parte de su primera gira por Sudamérica, en la que también pasará previamente por Uruguay y Argentina.

Mediante una resolución suprema firmada por la presidenta, Keiko Fujimori, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, el Ejecutivo peruano otorgó esta calificación a la visita del pontífice con el objetivo de acelerar los procesos de contratación para la organización de la visita papal.

León XIV realizará su primera gira por Sudamérica entre el 6 y 16 de noviembre, y estará en Perú del 11 al 16 para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El pontífice, nacido en Chicago (Estados Unidos), concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de veinte años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.

Será también el sexto viaje internacional de León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio.

Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

Canal 13 confirma salida de Pamela Díaz de "Hay que decirlo": Asumirá nuevos desafíos
Nacional

Canal 13 confirma salida de Pamela Díaz de "Hay que decirlo": Asumirá nuevos desafíos

📅 27 ago
Vásquez se perfila para ocupar el lugar de Assadi en la visita de la U a U. de Concepción
Nacional

Vásquez se perfila para ocupar el lugar de Assadi en la visita de la U a U. de Concepción

📅 27 ago
Carabinero de franco fue asesinado en la comuna de Renca
Nacional

Carabinero de franco fue asesinado en la comuna de Renca

📅 27 ago
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF