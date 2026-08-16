El Ciudadano

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su solidaridad con las víctimas de la tragedia que golpeó a Nepal, una región que -recordó- «ya ha sufrido en repetidas ocasiones los efectos de fenómenos naturales mortales».

En esa línea, Guterres recordó que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr) estima ...

La entrada ONU: Número de desastres en el Mundo aumentará 40% entre 2015 y 2030 «como consecuencia del cambio climático y la subestimación de los riesgos» se publicó primero en El Ciudadano.