Puente Alto: Escolares protestaron por regreso a clases de alumnos acusados de crear imágenes sexuales de compañeras con IA

El Ciudadano

Las y los estudiantes del colegio Alicante del Sol de Puente Alto realizaron este jueves 27/8 una manifestación expresando su descontento ante el regreso a clases de algunos alumnos que fueron acusados de crear imágenes sexuales de sus compañeros usando inteligencia artificial (IA).

Según consignó el medio local Puente Alto al Día, la situación «requirió ...

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