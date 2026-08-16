Puente Alto: Escolares protestaron por regreso a clases de alumnos acusados de crear imágenes sexuales de compañeras con IA

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
El Ciudadano
Las y los estudiantes del colegio Alicante del Sol de Puente Alto realizaron este jueves 27/8 una manifestación expresando su descontento ante el regreso a clases de algunos alumnos que fueron acusados de crear imágenes sexuales de sus compañeros usando inteligencia artificial (IA).
Según consignó el medio local Puente Alto al Día, la situación «requirió ...
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.