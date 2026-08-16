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Renunció el secretario del Ejército de EE.UU. tras tensiones con el secretario de Guerra

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, entregó su dimisión al presidente estadounidense, Donald Trump, tras meses de tensiones con el secre...

📅 31 ago a las 23:36 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Renunció el secretario del Ejército de EE.UU. tras tensiones con el secretario de Guerra
📌 QUÉ PASÓ

Renunció el secretario del Ejército de EE.UU. tras tensiones con el secretario de Guerra

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 23:36 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, entregó su dimisión al presidente estadounidense, Donald Trump, tras meses de tensiones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en torno a los cambios en el liderazgo de la agencia, según informó este lunes The Wall Street Journal.

El diario anticipa que Driscoll deje el Pentágono "en los próximos días" y señaló que, con su salida, el Ejército carecerá de líderes civiles o militares confirmados por el Senado.

No está claro si la Casa Blanca aceptó su dimisión ni quién lo puede reemplazar.

Driscoll había expresado al Gobierno de Trump su preocupación por la transformación y disposición del Ejército, y opinaba que Hegseth estaba perjudicando esos cometidos, "específicamente despidiendo a los generales que eran sus responsables", indicó Fox News, que citó fuentes conocedoras del asunto.

Hegseth apartó de sus cargos recientemente a los generales Christopher Donahue y Randy George, así como al antiguo vicedirector del Ejército, James Mingus, y cubrió los puestos de estos dos últimos con un solo militar de alto rango, el general Christopher LaNeve, agregó.

Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, destacó a los medios el trabajo de Driscoll en "operaciones militares históricas", su "énfasis en la preparación y letalidad", y las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

El Journal también indicó que el vicesecretario interino del Ejército, Dave Fitzgerald, que se ha centrado en atraer inversiones privadas para modernizar la tecnología de Defensa, también dejará su cargo esta semana.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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