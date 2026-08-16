El Ciudadano

En la 26° Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) emitió una advertencia sanitaria urgente ante el preocupante avance de la sífilis en el continente.

Las estimaciones regionales revelan que América Latina y el Caribe concentran el 90% de los casos de las Américas, sumando 4,2 millones de nuevas ...

La entrada Sífilis se dispara entre adultos mayores en Chile: Casos en mujeres de 60 años y más se duplicaron en 4 años se publicó primero en El Ciudadano.