Se perfila el diseño estadounidense hacia América Latina (I)

El Ciudadano

Por Carlos Gutiérrez P. Los pueblos de América Latina ya fuimos informados de la existencia del Escudo de las Américas, definida “hermosamente” como una iniciativa de cooperación regional promovida por la presidencia de Donald Trump, que tiene como objetivo central la coordinación de los esfuerzos contra el crimen organizado transnacional.

Esta cooperación contempla el intercambio ...

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