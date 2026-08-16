El Ciudadano

La contaminación por plásticos no es solo un problema asociado a la generación y acumulación de residuos. También involucra impactos provenientes de la producción y uso de productos plásticos, como los efectos de las miles de sustancias químicas tóxicas utilizadas en su fabricación.

Esta problemática fue abordada en el seminario «Detener la contaminación por plásticos: Política, ...

La entrada Seminario sobre contaminación por plásticos abre camino a nuevo proyecto de ley para regular sustancias tóxicas se publicó primero en El Ciudadano.