El estudio, elaborado con 3.908 respuestas de profesionales en 14 países de Latinoamérica, revela que la mayor dificultad para compatibilizar la vida laboral y ...

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Tres de cada cuatro profesionales tienen dificultades para conciliar trabajo y familia: la principal razón es no lograr desconectarse

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El estudio, elaborado con 3.908 respuestas de profesionales en 14 países de Latinoamérica, revela que la mayor dificultad para compatibilizar la vida laboral y familiar es desconectarse fuera de horario. Lo que más ayuda a conciliar, en cambio, es el trabajo remoto o híbrido, un derecho que en Chile la Ley de Conciliación resguarda especialmente para quienes tienen tareas de cuidado.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.