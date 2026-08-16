(VIDEO) Quinto acto de protesta contra el extimonel de Colonia Dignidad en Krefeld

El Ciudadano

Agrupaciones de derechos humanos se congregaron en Krefeld para demandar justicia y el fin de la impunidad para Hartmut Hopp, protegido por la legislación alemana a pesar de sus condenas en Chile.

La protesta busca visibilizar la necesidad de responsabilidad y acción en torno a sus crímenes. Más detalles en elciudadano.com.

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